Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, Napoli e Juve in evidenza

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 16 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 16 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Monza, posticipo della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 terminato 0-1 ieri sera a 'San Siro'. Terza sconfitta di fila in casa in campionato per la squadra di Simone Inzaghi, che manca l'aggancio al quarto posto in classifica. Nella notte confronto tra tecnico e dirigenti allo stadio: in caso di mancata qualificazione in Champions League sfumerebbero 60 milioni di euro per i nerazzurri. Proprio i pensieri dello scontro diretto di martedì in Champions hanno frenato anche Napoli e Milan. Gli azzurri di Luciano Spalletti non sono andati oltre lo 0-0 interno contro l'Hellas Verona, fermati soltanto dalla traversa sul tiro del rientrante Victor Osimhen. I rossoneri di Stefano Pioli, invece, con dieci riserve su undici, hanno pareggiato 1-1 a Bologna (gol di Tommaso Pobega). L'allenatore del Diavolo furente a fine match con l'arbitro Davide Massa per due calci di rigore negati ai suoi ragazzi. Oggi Sassuolo-Juventus (ore 18:00) con Dušan Vlahović e Arkadiusz Milik insieme.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 16 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno in campo di Victor Osimhen, bomber del Napoli di Luciano Spalletti e capocannoniere del campionato di Serie A. In occasione della partita pareggiata dagli azzurri per 0-0 al 'Maradona' contro l'Hellas Verona ha centrato una clamorosa traversa. 'Avvisando', così, Mike Maignan, portiere del Milan, in vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma martedì sera. I partenopei punteranno a ribaltare lo 0-1 dell'andata a 'San Siro' contro un Diavolo che, imbottito di riserve, ha pareggiato 1-1 a Bologna con gol di Tommaso Pobega. Peggio ancora ha fatto l'Inter, crollata in casa (0-1) contro il Monza, colpita da un gol dell'ex, quello di Luca Caldirola nel finale di match. Spazio, poi, alla presentazione di Roma-Udinese, partita delle ore 20:45, e con una notizia sul calciomercato giallorosso: Tiago Pinto, general manager dei capitolini, sta lavorando per bloccare Evan N'Dicka (oggi all'Eintracht Francoforte) a parametro zero.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 16 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Sassuolo-Juventus, partita delle ore 18:00 in Serie A. I bianconeri avranno modo di studiare da vicino Davide Frattesi, uno degli obiettivi per il centrocampo della prossima stagione. Massimiliano Allegri, tecnico della 'Vecchia Signora', ha ammesso di seguirlo sin dai tempi in cui giocava a Monza. A proposito dei brianzoli, sotto la testata si parla del colpaccio della squadra di Raffaele Palladino in casa dell'Inter: 0-1 a 'San Siro' firmato da Luca Caldirola. Altro flop nerazzurro. Milan e Napoli, impegnati nel sabato di campionato, non sono andati oltre il pareggio in casa del Bologna (1-1, gol di Tommaso Pobega) e al 'Maradona' contro l'Hellas Verona (0-0, traversa del rientrante Victor Osimhen). I rossoneri, però, si sono lamentati per l'arbitraggio: mancano due rigori al Diavolo. Oggi si giocherà alle ore 15:00 la sfida tra Torino e Salernitana e Ivan Jurić, tecnico granata, vuole riscattare una stagione fin qui 'piatta'. Conclusione con la festa della Reggiana, che torna in Serie B con una giornata d'anticipo.