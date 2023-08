Bologna-Milan 0-2, Ordine: “Il talento si vede quasi subito”

Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a casa del Bologna i rossoneri sono entrati de facto nella nuova stagione di Serie A 2023-24. Aprire il campionato con una vittoria era importante anche per stare al passo con le dirette competitors che hanno a loro volta conseguito i tre punti. Tuttavia non c'è nulla di cui preoccuparsi in quanto è stato lo stesso Franco Ordine, de Il Giornale, a parlare dei rinforzi del Milan.