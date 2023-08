Bologna-Milan 0-2, la moviola: “Tomori rischia” | Serie A News

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Bologna-Milan, partita della prima giornata della Serie A 2023-2024 terminata 0-2 per i rossoneri di Stefano Pioli con i gol di Olivier Giroud (11') e Christian Pulisic (21'). L'arbitro del match, Luca Pairetto della sezione di Nichelino (TO), figlio d'arte, ha preso 6 in pagella. Per la 'rosea', ha dato subito la sua impronta alla gara, fischiando poco e lasciando correre molto.