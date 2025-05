Bivio Milan, Mancini o Motta nuovo allenatore? Tare li valuta, ma ...

Considerando le tempistiche, dunque, il Milan - per il 'CorSport' - farebbe bene a pescare il nuovo allenatore tra quelli liberi: il cerchio si restringe a due profili molti diversi fra loro, ma che hanno in comune tanta voglia di rimettersi in gioco e tanta fame di rivincita: Mancini e Motta.

Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare , vaglierà i loro identikit e incontrerà gli entourage. Qualora scegliesse uno di loro, dovrà però sempre passare per l'amministratore delegato Giorgio Furlani per l'approvazione finale. Motta, lo ricordiamo piaceva al Milan già un anno fa, quando ha condotto il Bologna in Champions League .

Entrambi, come i rossoneri, hanno voglia di rilancio e rivalsa

La Juventus, però, fu più veloce su di lui. Motta non ha fatto benissimo in bianconero, pagando con l'esonero qualche settimana fa. Mancini, eroe come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, con cui ha vinto gli Europei nel 2021, ha fallito come C.T. dell'Arabia Saudita. Insomma, per entrambi c'è voglia di rilancio e di rivalsa. Così come per il Milan.