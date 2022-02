Bilancio Milan, ecco di quanto dovrebbe essere il rosso a giugno

Il Milan aveva chiuso il bilancio al 30 giugno 2021 con un passivo di 97 milioni. Il lavoro di Ivan Gazidis, però, sta portando risultati

Il Milan , come si ricorderà, aveva chiuso il suo bilancio , lo scorso 30 giugno 2021 , con un passivo di 96,7 milioni di euro. In metto miglioramento, comunque, rispetto all'esercizio finanziario dell'anno precedente ( 2020 ) che era in rosso di 194,6 milioni di euro.

Un lavoro enorme, quello compiuto dall'amministratore delegato Ivan Gazidis e dai suoi collaboratori verso il 'break even', il pareggio di bilancio, obiettivo che il fondo Elliott Management Corporation di Paul Singer si è posto sin da quando, nel luglio 2018, ha rilevato il club di Via Aldo Rossi dall'insolvente imprenditore cinese Yonghong Li. Ma, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, la situazione finanziaria del Milan migliorerà ancora nei prossimi mesi.