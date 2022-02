Milan, Gazidis in missione a Dubai per sponsor e nuovi investitori

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha incontrato Emirates a Dubai. Ecco cosa ha intenzione di fare il dirigente sudafricano

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della recente missione di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, a Dubai. Il dirigente sudafricano ha infatti guidato una delegazione del club rossonero all'Expo 2020, che, come noto, è partner ufficiale della società di Via Aldo Rossi. Cosa è andato a fare Gazidis nel Golfo?

Semplice: ha allacciato contatti importanti, ma ha anche presenziato ad un importante vertice con i massimi rappresentanti di 'Emirates'. La compagnia aerea di Dubai, dal 2010main sponsor del Milan (compare sulle maglie da gioco), ha infatti un contratto valido con il Diavolo fino al 2023 per 14 milioni di euro all'anno. Nell'occasione si è parlato della sua rinegoziazione.

La volontà comune di Milan ed 'Emirates' è quella di proseguire insieme anche oltre la scadenza dell'attuale vincolo, ma con cifre riviste al rialzo. La compagnia aerea, ha sottolineato 'Tuttosport', considera il Milan un partner alla stregua del Real Madrid (altro, grande club sponsorizzato dal colosso di Dubai). Per questo ha dato importanti segnali di apertura ad un nuovo accordo che soddisfi tutti.

Il Milan punta, grazie ai miglioramenti dal punto di vista sportivo nell'ultima stagione, magari con qualche vittoria in più nella prossima edizione della Champions League, a guadagnare almeno 20 milioni di euro all'anno. Ma Gazidis, per le maglie del Milan, avrebbe in serbo anche un altro grande colpo: inserire uno sponsor, nella parte posteriore della maglia, che garantirebbe tra i 6 e gli 8 milioni di euro all'anno. E che si aggiungerebbe ad 'Emirates' (parte frontale) e 'BitMex' (sponsor di manica).

Nel 2023, però, scadrà anche il contratto tra Milan e PUMA, che produce le divise da gioco della squadra rossonera. I rapporti tra il club meneghino e l'azienda tedesca sono ottimi, si vuole andare avanti insieme anche in futuro. Anche in questo caso, però, il Milan di Gazidis, che attualmente percepisce 13 milioni di euro all'anno, punta ad un aumento delle cifre nel contratto.

Per 'Tuttosport', poi, Milan e PUMA starebbero studiando diverse iniziative legate al vestiario extra campo. Ma anche una linea di maglie 'vintage', dopo quella già messa in vendita che riproduceva la maglia dello Scudetto 1988. Infine, Gazidis a Dubai ha gettato le basi con potenziali, nuovi investitori per il club rossonero.

Non è un mistero, infatti, che anche altri grand brand internazionali, negli ultimi mesi, abbiamo messo gli occhi sul Milan, rilanciato e rinforzato dalla 'cura' Elliott, per portarlo tra i propri clienti. Milan, grande colpo di mercato dalla Juventus? Le ultime news >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI