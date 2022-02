Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Grande colpo dalla Juventus!”

Il Milan di Stefano Pioli va forte in campionato e dunque nel prossimo calciomercato estivo i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno intenzione di potenziare ulteriormente l'organico rossonero. L'obiettivo, dichiarato, è quello di continuare a migliorare stagione dopo stagione. Ora che il Diavolo è tornato competitivo in Serie A, bisognerà fare in modo che torni a lottare ad armi pari anche nella prestigiosa Champions League.