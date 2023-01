Bennacer out, ma il piano di Pioli non cambia: mediana a tre nel derby

Stefano Pioli aveva deciso di passare a un centrocampo a tre dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Sarà così malgrado l'assenza dell'algerino

Daniele Triolo

Brutto colpo per Stefano Pioli, allenatore del Milan, arrivato nella serata di ieri. Il club rossonero, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport', ha infatti comunicato l'infortunio di Ismaël Bennacer (problema al bicipite femorale sinistro). Nell'attesa di capire quando il regista franco-algerino potrà tornare a disposizione, in vista del derby contro l'Inter di domenica 5 febbraio Pioli dovrà ... ragionare per sottrazione.

Bennacer infortunato, ma Pioli giocherà a tre nel derby — Il piano di Pioli, alla luce della pesante sconfitta interna contro il Sassuolo (2-5) era e resta quello di inserire un centrocampista in più. Passando, dunque, dal 4-2-3-1 che non sta più funzionando ad un più accorto 4-3-3 (o 4-3-1-2, lo vedremo). Senza l'ex Empoli, per Pioli le opzioni si riducono a tre nomi per due posti in mezzo al campo al fianco di Sandro Tonali, unico mediano rossonero sicuro di giocatore titolare.

Si lottano due maglie Krunić, Pobega e Vranckx — Si giocheranno, quindi, una maglia Rade Krunić, Tommaso Pobega e Aster Vranckx. A prescindere dalle scelte che farà l'allenatore, per tutti e tre si tratterebbe del primo derby da titolari in questa stagione. Nei due precedenti stagionali, Krunić era assente in entrambi i casi per infortunio, Vranckx è rimasto 180' in panchina e Pobega, nella stracittadina di campionato, ha giocato 7' finali. Zaniolo, si riapre la pista Milan? Le ultime news di mercato >>>