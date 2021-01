Benevento-Milan, sosta vietata e occhio alle ‘Streghe’ | Serie A News

Benevento-Milan: il Diavolo vuole confermare il primato in Serie A

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Oggi, domenica 3 gennaio, prima gara del 2021 in Serie A. E per il Milan di Stefano Pioli, senza dubbio, si tratta di una giornata complicata. I rossoneri, infatti, sono in vetta alla classifica con 34 punti, a +1 sull’Inter di Antonio Conte.

Mentre i nerazzurri, però, riceveranno a ‘San Siro‘ il Crotone nel ‘lunch match‘ di giornata, il Diavolo dovrà scendere in campo, alle ore 18:00, allo stadio ‘Vigorito‘ per Benevento-Milan, in casa dell’amico Filippo Inzaghi, con il rischio di aver già perso il primato in campionato nelle ore precedenti.

I rossoneri, ha commentato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, avevano bisogno di rifiatare dopo le tante gare ravvicinate nell’ultimo mese del 2020. Fermare, però, un’inerzia di 26 risultati utili consecutivi in Serie A rappresenta pur sempre un bel rischio. Oggi, poi, in casa di un Benevento in forma (due successi per 2-0 contro Genoa ed Udinese nelle ultime due gare), il Milan sarà pieno di assenti.

Mancherà soprattutto Theo Hernández, decisivo con i suoi gol ‘last minute‘ contro Parma e Lazio. Poi mancherà, assenza poco plateale ma molto incisiva, anche Alexis Saelemaekers, uomo in grado di dare corsa, sostanza ed equilibrio sulla corsia di destra. Non parteciperanno a Benevento-Milan nemmeno Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović. Il quale, secondo la ‘rosea‘, punta a rientrare il 18 per Cagliari-Milan.

Sarà compito di Rafael Leão ed Ante Rebić cercare i gol-vittoria. L'obiettivo di Pioli, per Benevento-Milan, è quello di tornare a Milano con i tre punti. Un buon viatico in vista di Milan-Juventus di mercoledì sera a 'San Siro'. Per il Diavolo, la sosta è vietata, ma dovrà stare attento alle 'Streghe' di Inzaghi, che meditano un altro sgambetto ad una grande dopo i due pareggi, per 1-1, in casa contro Juventus e Lazio.