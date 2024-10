Bayer Leverkusen-Milan, la moviola: dubbi sui due rigori, Scharer da 5

Sul mancato rigore su Abraham: "Abraham finisce giù in area di rigore del Bayer e chiede il rigore, circondando da tre avversari, in particolare arriva in corsa l’ancata di Tapsoba, c’è anche un contatto basso, fra le gambe, più fortuito che colpevole, posto che la volontarietà o meno non è argomento di discussione nel caso. In Europa, si sa, il cordone è abbastanza stretto, Rosetti vuole rigori con la maiuscola".