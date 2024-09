Bayer Leverkusen-Milan: Morata ritrova Xabi Alonso, compagni a Madrid

Martedì 1° ottobre, si giocherà Bayer Leverkusen-Milan. Sarà una sfida speciale per Alvaro Morata, che affronterà Xabi Alonso, ex compagno

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata non vuole mancare contro il Bayer Leverkusen. L'attaccante del Milan tiene particolarmente a questa partita, non solo per aiutare la squadra, che ha trovato finalmente il suo equilibrio tattico. Ma anche per affrontare Xabi Alonso, amico ed ex compagno di squadra. I due hanno condiviso l’esperienza al Real Madrid, con cui hanno vinto la Champions League nella storica finale del 2014 contro l’Atletico Madrid, trionfando ai supplementari.