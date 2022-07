Milan, in attacco guida Giroud. Ma quante soluzioni per mister Pioli

Olivier Giroud, centravanti del Milan, subito in grande spolvero a Colonia: parte titolare, in attesa di Divock Origi e Zlatan Ibrahimović

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan e di Olivier Giroud, attaccante francese classe 1986 che, sabato scorso a Colonia, ha cominciato la stagione 2022-2023 così come l'aveva finita: con una bella doppietta nel primo tempo. Esultando dopo la prima rete, oltretutto, Giroud ha esultato mostrando lo Scudetto sul petto e, a fine partita, ha speso buone parole per tutti. In particolare per il neo-arrivato Yacine Adli.

È ancora il Milan di Giroud: subito in palla e in gol il francese

Il Milan, in Germania, alla sua prima amichevole stagionale di livello, ha dimostrato di saper giocare a memoria. Questo nonostante fossero assenti tanti giocatori rientrati giorni dopo per via degli impegni con le Nazionali. Chiunque metta in campo, sa cosa fare nel Milan di Stefano Pioli. Giroud, come fatto vedere qualche giorno fa, è partito fortissimo. Ma in attacco Pioli avrà tante soluzioni e più alternative per poter sorprendere le squadre avversarie.

Tutti giocatori funzionali al suo 4-2-3-1, ormai sistema preferito e super collaudato. Al vertice di questo attacco, il francese Giroud, leader e goleador, dà ampie garanzie e partirà davanti a Divock Origi e Zlatan Ibrahimović, entrambi attualmente alle prese con il recupero post-infortunio.

Dietro la prima punta, Pioli avrà l'imbarazzo della scelta. A destra, Junior Messias e Alexis Saelemaekers (e non è detto che non possa arrivare Hakim Ziyech più in là nel mercato ...). Al centro, Charles De Ketelaere, che sta arrivando dal Bruges, più Brahim Díaz e lo stesso Adli. A sinistra, il top playerRafael Leão più un Ante Rebić che appare ritrovato.

Con Origi che, poi, potrebbe spostarsi anche a sinistra e De Ketelaere a destra, per un attacco atomico del Diavolo, alla ricerca dello Scudetto della seconda stella.