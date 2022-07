Calciomercato Milan – Ziyech si allontana: lo vuole il Manchester Utd

Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, è richiesto in Premier League dal suo ex allenatore all'Ajax, Erik ten Hag

Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, sembra allontanarsi dai rossoneri. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, infatti, come dall'Inghilterra non arrivino indicazioni favorevoli per il suo approdo alla corte di mister Stefano Pioli.