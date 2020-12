Attacco Milan, oltre Ibrahimovic c’è di più: 9 a segno | Serie A News

Milan, anche senza Ibrahimovic segni senza problemi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, esattamente un anno fa, ha cambiato indubbiamente le prospettive della società rossonera e della squadra di Stefano Pioli.

Dodici mesi fa, infatti, il Milan aveva 17 punti contro i 34 del 2020 ed aveva segnato appena 13 reti, rispetto alle 32 messe a segno in questa stagione.

Una volta il Milan aveva il problema del gol e del centravanti. Poi Ibrahimovic gliel’ha risolto. Il fuoriclasse svedese, però, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, si è fermato varie volte in quest’annata per CoVid_19 prima e infortuni muscolari poi.

Ma il Milan, adesso, sa fare anche a meno del bomber scandinavo. In Serie A ha mandato a segno ben 13 calciatori e nelle ultime 6 gare giocate senza Zlatan, i rossoneri hanno messo a segno 13 gol con 9 uomini diversi. Il Diavolo, poi, è persino andato in rete con due gol a partita per ben 16 gare consecutive.

L’ultima gara con un solo gol all’attivo resta Milan-Atalanta 1-1 del 24 luglio scorso. La squadra di Pioli ha anche migliorato il suo ‘score‘ sulle palle inattive, andando, per esempio, in gol 5 volte sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Roba da non credere per la storia recente del Milan.

Ibrahimovic, comunque, resta il miglior marcatore stagionale dei rossoneri con 10 gol in campionato, davanti a Franck Kessié e Theo Hernández, entrambi fermi a quota 4.