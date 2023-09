Milan, in attacco sei esplosivo: con Jovic altri gol per l’Europa

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli, che nell'ultimo giorno del calciomercato estivo ha acquistato Luka Jovic dalla Fiorentina, ha un arsenale, in attacco, dal grande potenziale per la stagione 2023-2024. L'ultimo arrivato 'ingrassa' la capacità realizzativa del Milan in Italia, ma soprattutto in Europa: un terreno dove il Diavolo, storicamente, si è sempre sentito a suo agio.