Bocchio: “Milan, prendi esempio dalla Juventus! Stagione azzoppata”

Il Milan crolla ancora. I rossoneri, al Gewiss Stadium, hanno perso contro l' Atalanta in una gara molto importante per il campionato. Il Diavolo si fa risucchiare nella lotta per i posti Champions e si stacca quasi del tutto dall'idea dello Scudetto. Ne ha parlato anche Sandro Bocchio sulle pagine di 'Tuttosport'. Ecco il suo parere.

Bocchio: "Milan, segui l'esempio della Juventus"

"Troppo discontinui i rossoneri nell'arco di una stessa partita, troppo distratti per poter cullare grandi ambizioni. La Juventus sarebbe l'esempio da seguire. Anche rabberciata, anche azzoppata, non fa prigionieri quando deve centrare il risultato: il Napoli l'ultima vittima di una determinazione agonistica feroce. Invece il Milan concede e si concede.Il segnale di una mancanza di lucidità collettiva, visto che sono state sanzioni arbitrali figlie della leggerezza e non della cattiveria. E non si deve neppure attaccarsi alla poca lucidità di chi si sobbarca un lavoro in sovrappiù, causa assenze in serie. Il problema si ripete ciclicamente da inizio stagione. Un ko che rischia di azzoppare in maniera definitiva la stagione del Milan in ottica scudetto (-9 dall'Inter e -7 dalla Juve), con tanti saluti alla seconda stella, e che pone altre domande sul destino della squadra, vittima di amnesie che si pagano se si vuole competere a certi livelli".