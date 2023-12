Atalanta-Milan, dubbio Leao ma la certezza è Pulisic | Serie A News

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come sabato 9 dicembre, alle ore 18:00, si disputerà al 'Gewiss Stadium' di Bergamo la sfida Atalanta-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2023-2024. Per il match in casa della squadra di Gian Piero Gasperini è ancora in dubbio Rafael Leao, che potrebbe - al massimo - andare in panchina per poi rientrare da titolare a Newcastle in Champions League.