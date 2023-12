Passerini: “Milan, squadra fragile. I nervi continuano a essere tesi”

" Male ancora una volta Chukwueze, male stavolta anche Hernandez in versione difensore centrale , a conferma del fatto che deve essere una soluzione emergenziale e nient’altro. L’espulsione di capitan Calabria nel recupero, poco prima del definitivo sorpasso atalantino, è un altro pessimo segnale: i nervi continuano a essere tesi ". LEGGI ANCHE: Milan, difesa che incubo! Emergenza e troppi gol subiti

