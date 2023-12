Atalanta-Milan, quanti record negativi! Dai gol subiti ai dati in trasferta

Atalanta-Milan, troppi record negativi

Il Milan, si legge, non ha vinto per tre trasferte di fila per la prima volta in Serie A dallo scorso maggio; inoltre in ciascuna delle ultime tre gare esterne, i rossoneri hanno subito almeno due gol a match. Era dal gennaio 2021 che l’Atalanta non vinceva contro i rossoneri in Serie A (3-0 in trasferta), mentre era dal dicembre 2019 che non batteva i rossoneri in casa (5-0) nel massimo torneo. Come detto sono dati molto preoccupanti per l'andamento stagionale del Milan. LEGGI ANCHE: Pioli, ma che dici? Questo Milan è una RedBull, ma a guidarla è Perez..