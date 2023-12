Atalanta-Milan, Calvarese: “Fallo di Musah, ma il Var non può intervenire”

Calvarese: "La Penna discontinuo"

"L’arbitro romano fornisce una prestazione discontinua sia sotto il profilo tecnico che disciplinare, in una partita non semplice. L’episodio più discusso è quello precedente all’1-1 di Giroud. Nell’azione che porta al calcio d’angolo del gol, Musah spinge a terra Lookman con due mani. L’attaccante atalantino aveva stoppato il pallone col petto e stava per giocarlo. L’obiettivo del centrocampista rossonero non è intercettare il pallone, ma bloccare l’avversario. Per questo motivo manca un fallo in favore dell’Atalanta. Il Var comunque non poteva intervenire: quando il pallone varca la linea di fondo termina l’azione d’attacco, ciò che rende impossibile un richiamo dell’arbitro sul contatto precedente".