Atalanta-Milan 2-3, notte magica per Calabria: un gol e la Nazionale

Daniele Triolo

Davide Calabria, autore del primo, istantaneo gol rossonero in occasione di Atalanta-Milan 2-3 del 'Gewiss Stadium', è il protagonista dell'approfondimento pubblicato su 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Serata magica, infatti, quella vissuta da Calabria a Bergamo: oltre alla rete, con tanto di fascia di capitano al braccio, anche la convocazione nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini per le finali di Nations League.

Calabria, ha poi detto il quotidiano torinese nel suo articolo di commento ad Atalanta-Milan, sta vivendo una bellissima fase nella sua carriera. Ha trovato, infatti, fiducia nei propri mezzi, continuità di rendimento e di risultati. Sta raccogliendo, in pratica, i frutti di tutti i sacrifici che il numero 2 del Diavolo ha sempre fatto per arrivare al top, anche passando attraverso momenti in cui tutto sembrava tremendamente difficile.

Molto bello, poi, che oltre a Calabria sia andato in gol un altro cuore rossonero come Sandro Tonali, al suo secondo gol in campionato, tra i migliori in campo insieme al ritrovato Franck Kessié. Se il Milan, in questa stagione, vorrà sognare di vincere qualcosa di importante, tanto passerà anche dalla verve e dalle prestazioni dei suoi giovani ragazzi italiani. I quali del Milan sono grandi tifosi, il che non guasta mai.