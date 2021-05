Atalanta-Milan 0-2: “Kessié, freddo e potente: leader dietro Ibra”

Franck Kessié ha deciso Atalanta-Milan, gara del ritorno del Diavolo in Champions League, con una doppietta. Altra partita sontuosa per lui

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Franck Kessié, vero e proprio eroe di Atalanta-Milan 0-2. Una sua doppietta, in occasione della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021, ha deciso la gara del 'Gewiss Stadium'. E, di fatto, spedito il Diavolo in Champions League dopo sette anni.

Kessié ha chiuso dunque la stagione con ben 13 gol, di cui 11 su calcio di rigore in un match che, ha sottolineato la 'rosea', sembrava essere scritto nel destino. Del Milan e dell'ivoriano. Dopo lo 0-5 incassato a Bergamo nel dicembre 2019, infatti, era iniziata la risalita della squadra di Stefano Pioli. E non è un caso se l'ha decisa un ex come il numero 79.

In assenza di Zlatan Ibrahimovic, che mancava anche ieri e che ha giocato solo il 41% delle gare, in Atalanta-Milan Kessié ha fatto, alla perfezione, quello che ha fatto per tutta l'annata. Ovvero, vestire i panni del leader rossonero, trascinando la sua squadra nell'Europa che conta nonostante il forfait della stella scandinava.

Con la Juventus subito dominante a Bologna, il Milan ha capito ben presto che sarebbe andato in Champions soltanto vincendo in casa dell'Atalanta, la bestia nera della gestione Pioli. Il Diavolo aveva l'impegno più difficile, eppure, pur andando sotto pressione in più di qualche circostanza, ne è uscito fuori alla grande.

Con un Kessié spettacolare. Con l'Atalanta si era guadagnato, nel 2017, la maglia del Milan; in casa dell'Atalanta, quattro anni dopo, si è preso la Champions con la divisa rossonera. Da protagonista assoluto, indiscusso: al di là dei due calci di rigore decisivi, il centrocampista ivoriano ha giocato una partita sontuosa. Di qualità e sostanza.

Ha protetto i suoi compagni e la qualificazione Champions. Non è un caso se i compagni chiamano Kessié 'il Presidente'. Grazie a lui, il Diavolo ora avrà 50 milioni di euro in più in cassa. Da utilizzare sul mercato in entrata e per i rinnovi di contratto. Sì, anche e soprattutto per il suo, visto che andrà in scadenza tra un anno soltanto. Gigio, Calha e Brahim: qui le ultime sul mercato del Milan >>>