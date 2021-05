Arnault-Milan? Adesso la Procura indaga per truffa: il punto

Il milionario francese Bernard Arnault è da tempo accostato al Milan. Nonostante abbia più volte smentito tutto. Ora si scopre il perché ...

La questione della presunta trattativa tra il milionario francese Bernard Arnault ed il fondo Elliott per l'acquisto del Milan è finita in mano alla Procura di Milano. Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola stamattina, rilanciando le indiscrezioni di ieri del quotidiano 'Repubblica'.

La Procura di Milano, infatti, sta valutando un'ipotesi di reato a carico di D.V., 62 anni, mediatore finanziario bresciano, ex funzionario di banca. Ma andiamo con ordine. Nel corso degli ultimi 18 mesi, come si ricorderà, più volte il nome del magnate Arnault, proprietario del gruppo di lusso LVHM, è stato accostato all'acquisizione del Milan. Questo quale 'effetto diretto' di un'altra serie di investimenti immobiliari a Milano. Tra i quali, quello nel centro commerciale che dovrebbe sorgere accanto al nuovo stadio di Milan e Inter, in zona 'San Siro'.

'Rumors', quelli della liaison tra Arnault e il Milan, che non hanno mai trovato però riscontro nella realtà. Anzi. Ci sono state smentite continue. Dallo stesso Bernard, dal figlio, così come da Antonio Belloni, direttore generale (juventino) di LVMH. Il tutto, secondo la Procura di Milano, sarebbe stato architettato da questo mediatore finanziario che, spacciandosi per uomo di fiducia di Arnault in Italia, aveva messo in piedi anche la costruzione del 'team italiano' che avrebbe dovuto occuparsi del Milan.

Tra i nomi che erano saltati fuori, perlomeno quelli che avrebbero presenziato ad un ormai famigerato summit, quelli di Carlo Tavecchio (ex Presidente della FIGC) e di Ariedo Braida, ex dirigente rossonero. La realtà, invece, è che Arnault non hai mai trattato l'acquisizione del Diavolo. Né per vie dirette, né, tanto meno, per vie traverse. La Procura di Milano, adesso, ha affidato le indagini ai Carabinieri per capire se procedere nei confronti di D.V. per il reato di tentata truffa.