Oggi amichevole Milan-Lumezzane: Tomori guida il gruppo di Pioli

Oggi alle ore 14:30, a Milanello, amichevole tra Milan e Lumezzane. Sarà in campo Fikayo Tomori, così come Sandro Tonali e Brahim Díaz

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come oggi pomeriggio, alle ore 14:30 a Milanello, si disputerà l'amichevole Milan-Lumezzane. Si tratta del primo test match dei rossoneri di Stefano Pioli in questo mese di dicembre che vedrà successivamente il Diavolo impegnato in tre amichevoli internazionali contro Arsenal, Liverpool e PSV Eindhoven tra Dubai e l'Olanda.

Milan-Lumezzane con Tomori, Tonali e Brahim — La strada vero la seconda parte di stagione è tracciata, il puzzle rossonero comincia a ricomporsi. Ai Mondiali in Qatar sono rimasti tre pezzi preziosissimi dello scacchiere di Pioli, ovvero Theo Hernández, Olivier Giroud e Rafael Leão. Ma, nel frattempo, il centro sportivo rossonero di Carnago (VA) ha ripreso a popolarsi di facce nuove. Da Fikayo Tomori a Brahim Díaz, passando per Pierre Kalulu e Sandro Tonali.

Ieri si è rivisto in gruppo Alexis Saelemaekers che è di fatto recuperato. Torneranno ad allenarsi con i compagni a Dubai anche Mike Maignan e Davide Calabria. Intanto, c'è un'amichevole Milan-Lumezzane a cui pensare. Per Pioli, contro la compagine che milita in Serie D, l'abbondanza sarà a centrocampo. Avrà tutti a disposizione fuorché Ismaël Bennacer, che si unirà ai compagni soltanto nel 'training camp' di Dubai. Laddove il tecnico ritroverà anche Simon Kjær e Charles De Ketelaere.

Davanti tocca a Origi. Ecco quando tornerà Ibra — In attacco oggi pomeriggio ci sarà spazio per Divock Origi, che ricercherà condizione atletica ottimale e qualche gol che gli dia fiducia per la seconda parte dell'annata. Occorrerà aspettare, invece, per rivedere Zlatan Ibrahimović. Lo svedese, che si allena ancora a parte, tornerà in campo secondo la 'rosea' nella seconda metà del mese di gennaio.