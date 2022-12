Allenamento Milan, Pioli sorride: Saelemaekers è tornato in gruppo

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina nel centro sportivo rossonero di Milanello e proprio da Carnago (VA) è arrivata un'ottima notizia per il tecnico rossonero in vista di questo mese di dicembre propedeutico alla ripresa del campionato di Serie A il prossimo 4 gennaio 2023 .

Alexis Saelemaekers , infatti, si è allenato in gruppo agli ordini di Pioli. Lo ha riferito 'Sky Sport'. L'esterno destro belga, classe 1999 , ha svolto l'intera seduta con i compagni, saltando soltanto la partitella finale . Un recupero importante per i rossoneri, che hanno dovuto rinunciare al numero 56 negli ultimi 45 giorni della prima fase di stagione.

Ha saltato i Mondiali dopo l'infortunio di Empoli

In Empoli-Milan 1-3 dello scorso 1° ottobre, infatti, Saelemaekers aveva rimediato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Niente operazione per lui, ma terapia conservativa che, evidentemente, ha dato buoni frutti. L'infortunio ha fatto perdere all'ex Anderlecht i Mondiali in Qatar. Ora dovrà prendersi la rivincita in rossonero. Rinnovo Leao, le indiscrezioni sulla super offerta del Milan >>>