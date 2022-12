Calciomercato Milan – Colpo in attacco a gennaio, pronto uno scambio

Serie A ferma, Mondiali in Qatar in pausa per un altro giorno e, naturalmente, è il calciomercato a tenere occupate la mente dei tifosi del Milan in questo momento. D'altronde, la sessione di trattative di gennaio si avvicina, così come la possibilità di mettere le mani sui rinforzi che potrebbero dare nuova linfa alla squadra di Stefano Pioli nella lotta Scudetto con il Napoli. Oggi, in particolare, l'attenzione va al reparto avanzato.