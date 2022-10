Allenatori top nel mondo, Pioli tra i primi cinque con Ancelotti e Conte

1 di 1

MILAN, PIOLI NELLA TOP 5 DEI TECNICI

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) è tra i migliori cinque tecnici in Europa | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che, in questo periodo, ha festeggiato prima i tre anni sulla panchina rossonera e, successivamente, le 150 presenze in qualità di tecnico della squadra meneghina. Pioli è balzato nuovamente agli onori delle cronache perché, secondo la prestigiosa rivista inglese 'FourFourTwo', Pioli è tra i primi cinque migliori allenatori nel mondo.

Milan, Pioli nell'Olimpo degli allenatori

Pioli, precisamente, è al quinto posto di una graduatoria che prevede altri due tecnici italiani tra i primi cinque. Si tratta di Carlo Ancelotti (Real Madrid), che comanda la classifica e di Antonio Conte (Tottenham), che è quarto. Nel mezzo, al secondo poto Pep Guardiola (Manchester City) e Jürgen Klopp (Liverpool). I criteri per la compilazione di una classifica che comprende 50 allenatori? Eccoli qui di seguito.

Conoscenze e abilità dell’allenatore e risultati conseguiti nell’ultimo anno, tenendo in considerazione la rosa a propria disposizione. Con tanto di motivazioni dettagliate. In questa speciale classifica sono inseriti, nelle posizioni più in basso, altri otto tecnici italiani. La sorpresa, secondo la 'rosea', è che non c'è Massimiliano Allegri della Juventus. Il quinto posto di Pioli è stato motivato in maniera ben precisa.

«La sua capacità di adattarsi alle situazione con idee fresche è uno dei motivi principali per cui il Milan ha preso il volo. E ha trasformato Rafael Leão, Theo Hernández, Mike Maignan, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori in gente da titolo». Come non essere d'accordo con 'FourFourTwo'? Milan, per Leao pronta "una proposta eccezionale". Le ultime news >>>