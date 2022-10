Pioli 5° miglior allenatore al mondo: ecco la spiegazione di ‘FourFourTwo’

"Al suo posto era stato contattato Ralf Rangnick, mentre Stefano Pioli ha mantenuto il posto al Milan. Quello che Pioli è riuscito a fare - con l'imbattibilità che gli ha permesso di ottenere il posto a tempo pieno, seguita dalla qualificazione in Champions League e dallo scudetto - è quanto di meglio sia stato fatto in rossonero da parecchio tempo a questa parte. La capacità di Pioli di adattarsi alle situazioni con idee nuove è uno dei motivi principali per cui ha fatto centro al Milan. Gli piace giocare da dietro, ma non se è rischioso; gli piace che le sue squadre pressino, ma capisce perché il quarantenne Zlatan Ibrahimovic faccia fatica a mantenere una tale intensità.