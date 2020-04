Allenatore Milan – Rangnick, il terzo tentativo sarà quello buono

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Il Giornale‘ in edicola questa mattina ha dedicato un focus sul futuro della panchina del Milan, ricordando come Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, e Ralf Rangnick, uomo designato a ricoprire il ruolo di manager della Prima Squadra rossonera nella stagione 2020-2021, si conoscano e si stimino da tempo.

Al punto tale che, rivelazione, da quando Gazidis è arrivato al Milan (dicembre 2018), ha già provato per ben due volte a portare Rangnick a Milano: la prima risale all’estate 2019, quando, dopo l’addio di Gennaro Gattuso ai colori rossoneri, il Milan cercava un tecnico. Paolo Maldini e Zvonimir Boban, però, si opposero all’epoca perché intenzionati a puntare su Marco Giampaolo.

La seconda volta, invece, risale all’ottobre 2019, quando, dopo l’esonero dello stesso Giampaolo, Maldini e Boban bocciarono nuovamente l’idea Rangnick in favore delle piste Luciano Spalletti (fallita) e Stefano Pioli (andata a segno). ‘Il Giornale‘, per questa seconda occasione, ha riportato anche le parole di una fonte tedesca che sembrerebbe ben informata sulla vicenda.

“In quell’occasione Gazidis chiese a Maldini e Boban almeno di incontrare Rangnick e di valutarne la candidatura dopo un colloquio: i due non vollero nemmeno parlargli”. Nonostante quei no a Rangnick, Gazidis non ha evidentemente mollato la presa sull’ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia.

Successivamente, infatti, Gazidis ha organizzato, nello scorso mese di dicembre 2019, un incontro tra lo stesso Rangnick ed il fondo Elliott Management Corporation, rappresentato, in quella circostanza, da Giorgio Furlani, acceso tifoso del Milan, il cui esito, si dice, sia stato molto positivo.

Ecco perché il terzo tentativo di Gazidis di portare Rangnick al Milan sarà quindi quello buono, anche se resta ancora da capire con quale ruolo il tedesco sbarcherà nel club di via Aldo Rossi: la sua intenzione è quella di fare sia l’allenatore che il capo dell’area sportiva.

La permanenza di Maldini alla corte rossonera oltre la fine di questa stagione è dunque impossibile, mentre si sarebbe aperto uno spiraglio in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic: Gazidis ha infatti fatto sapere al giocatore e al suo agente Mino Raiola di essere pronto ad affrontare il discorso del rinnovo dello svedese.