Allenamento Milan: ieri anche Musah, Chukwueze e Okafor in gruppo

Oggi conferenza di presentazione di Okafor. Domani in campo a Monza

Il Milan si ritroverà a Milanello in mattinata per un'altra seduta di allenamento. Alle ore 14:30, nella sala stampa del centro sportivo rossonero, conferenza stampa di presentazione di Okafor. Domani sera, invece, la squadra sarà in campo all'U-Power Stadium: alle ore 21:00, a Monza, è in programma il 'Trofeo Silvio Berlusconi' contro i brianzoli padroni di casa.