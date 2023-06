Milanello, ripresa degli allenamenti: Ibrahimovic fuori | Milan News

Addio al Diavolo con un momento tutto per lui?

Ibra, infatti, sperava nel recupero per salutare 'San Siro' e i tifosi del Milan dal campo. Per la 'rosea', però, non succederà. Non è ancora pronto per giocare. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Zlatan potrebbe dunque aver giocato la sua ultima gara in maglia rossonera lo scorso 18 marzo in occasione di Udinese-Milan 3-1.