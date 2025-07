Allegri, ecco il “leader maximo” di questo nuovo Milan

Il primo è Rafael Leao . A 26 anni il portoghese potrebbe trovarsi in un momento cruciale della propria carriera. Allegri ne è consapevole e durante gli allenamenti insiste tanto con lui per farlo migliorare, specialmente sotto porta. Leao sembra trarre stimoli positivi da un simile trattamento e lo ha dimostrato sia con le parole sia con i fatti sul campo.

Il quarto è Warren Bondo , di cui bisogna monitorare la crescita. Scrive Tuttosport: "L'ex Monza è partito fortissimo in questa preparazione, ha doti e caratteristiche uniche dentro la rosa ed è un calciatore che piace molto ad Allegri".

Da ultimo, buoni segnali arrivano anche da Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero è stato vicino a lasciare Milano per accasarsi al Chelsea ed è in scadenza di contratto a giugno 2026. Tuttavia, l'approccio con il nuovo preparatore dei portieri - Claudio Filippi - sembra essere stato molto positivo. Ciò potrebbe agevolare la riapertura della trattativa per il rinnovo.