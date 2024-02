De Calò: “De Ketelaere? Dimostrazione dell’Atalanta al Milan. Asso scaricato”

Altra partita importante per il Milan . Dopo i 7 gol subiti in due gare, i rossoneri devono ripartire. A San Siro, domani arriva l'Atalanta dell'ex Charles De Ketelaere . Alessandro De Calò ha parlato proprio della sfida del Meazza e in particolare dell'attaccante belga. Ecco il parere del giornalista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan-Atalanta, il parere di De Calò su De Ketelaere

"L'Atalanta fra domani e mercoledì, si confronterà a San Siro con Milan e Inter. Anche se il calcio esclude la proprietà transitiva il doppio impegno contiene una suggestione forte. L'Atalanta ci darà una mano per definire meglio la misura della distanza che adesso separa la squadra di Inzaghi da quella di Pioli. Naturalmente non è in discussione la superiorità dell'Inter che al momento è totale. Quello che incuriosisce, e oggi ci interroga, è proprio il "quanto". Si parte col Milan che domani incrocia uno dei suoi attuali gatti neri, quello con la coda più lunga e pelosa. Nessuno dimentica il 5-0 patito da Pioli contro Gasperini nel dicembre 2019. L'Atalanta investe sul mercato oltre 70 milioni a stagione, e dopo aver convinto Scamacca a scegliere Bergano piuttosto che l'Inter, sta dimostrando agli attuali dirigenti del Milan quanto sia prezioso il talento di De Ketelaere (10 gol e 7 assist) giovane asso frettolosamente scaricato. In ogni caso, essendo bipolare, il Milan potrebbe anche impennarsi e stupire, come sa fare Leao quando è in vena. Qualche nuvola resta sullo sfondo".