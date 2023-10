Borussia Dortmund-Milan, Barbano: “Rossoneri degli eccessi e degli errori”

Il Milan pareggia per 0-0 la sua seconda partita consecutiva in Champions : anche con il Borussia Dortmund i rossoneri non riescono a trovare la via del gol. Sono tanti i commenti e le analisi del pareggio del Diavolo. Il giornalista Alessandro Barbano ha detto la sua sella gara di ieri sera. Ecco il suo parere sulle pagine de Il Corriere dello Sport.

"Il calcio verticale accende speranze, spreca energie e non rende ciò che promette. È il Milan degli eccessi e degli errori. L’unica squadra capace di giocare novanta minuti senza fare mai possesso palla. Perché chiunque prende la palla, la butta in avanti e inizia a correre. Piace? Tanto. Funziona? Poco. Perché è vero che con un’età media tra le più basse del campionato puoi anche permetterti di correre a perdifiato dall’inizio alla fine. Ma poi, quando sei in zona tiro, la nebbia ottenebra la visuale e tutto finisce in frittata. È il Milan dell’ardore e della confusione, una squadra eternamente adolescente, che non sembra evolvere mai. È un limite anagrafico, caratteriale o tattico? Forse tutti e tre. Come fanno a creare così tanto gioco senza metterla dentro almeno una volta? C’è una precipitazione strutturale nel modulo di Pioli, che finisce per ritorcersi contro...". LEGGI ANCHE: Borussia Dortmund-Milan, ecco il parere di Clarence Seedorf