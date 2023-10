Milan, Adli al lavoro: obiettivo mantenere la ‘titolarità’

Adli vuole restare titolare

Con Krunic infortunato, continua il quotidiano, Adli ha risposto presente alla chiamata di Pioli. Sicuramente a livello d’impegno e di dedizione, a livello qualitativo nell’interpretazione del ruolo c’è da crescere, come testimoniano le correzioni che l’allenatore ha cercato di dargli durante la partita con il Genoa. Adli, al Milan, deve ancora migliorare davanti alla difesa. Non è facile, non è un percorso breve, ma Yacine vuole restare tra i titolari del Milan, anche quando torneranno in campo tutti i suoi compagni di reparto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Bussano per un top rossonero, il rumor dalla Francia