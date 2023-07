Milan, il programma odierno negli USA: allenamento ed evento PUMA

Il Milan di Stefano Pioli continua la sua tournée negli USA . Manca soltanto un'amichevole, quella in programma all'Allegiant Stadium di Las Vegas (NV) contro il Barcellona , per concludere il Soccer Champions Tour 2023 negli Stati Uniti d'America . Il Diavolo, intanto, si prepara ad una giornata piuttosto piena in California .

I rossoneri, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, saranno in campo alle 19:00 ora italiana per l'allenamento che, però, non si svolgerà più presso il 'BMO Stadium' di Los Angeles, bensì presso la prestigiosa università U.C.L.A.. Nel pomeriggio statunitense (la sera/notte da noi), poi, ci sarà un evento PUMA.