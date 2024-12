Milan, 125 anni gloriosi: da Kilpin, Berlusconi fino ai giorni nostri

'Il Corriere della Sera' in edicola questa mattina, ripercorre le tappe principali dei 125 anni della storia del Milan. Dalla riunione iniziale del 1899 all’hotel du Nord e des Anglais di Milano (oggi Principe di Piemonte), sotto la guida del primo presidente Alfred Edwards e soprattutto del giocatore Herbert Kilpin, si collocò subito ai vertici del calcio dell'epoca, rompendo nel 1901 l’egemonia del Genoa, vincendo il suo primo titolo nazionale, e s’impose per due anni consecutivi nel 1906 e nel 1907. Dopo questo inizio quasi sfolgorante, 44 anni senza successi per il club. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA