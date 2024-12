Milan, Kilpin: la tomba del fondatore rossonero è stata spostata. Presente Scaroni

Il Milan festeggerà tra pochi giorni il 125esimo anniversario del club, mentre oggi è un giorno importante per Herbert Kilpin , ex calciatore dei rossoneri e fondatore della società. Il 24 gennaio 1870 , nasceva a Nottingham l'ex difensore, centrocampista prima, poi allenatore e fondatore di una gloriosa società come quella rossonera. Paulo Scaroni , presidente del Diavolo e Giuseppe Sala , sindaco di Milano, erano presenti questa mattina presso il Cimitero Monumentale di Milano. Ecco il motivo. La tomba di Kilpin è stato spostata nella cripta del famedio, prima era invece all’esterno. Il fondatore è stato messo insieme a tutti i personaggi più importanti per la città, come ad esempio Meazza.

Originario di Nottingham, Herbert Kilpin si trasferisce in Italia nel 1891 per motivi di lavoro e viene accorpato prontamente alla rosa dell’Internazionale Torino divenendo, così, il primo inglese in assoluto a militare in una squadra straniera. Nel 1898 si stabilisce in pianta stabile a Milano dove, insieme ad Alfred Edwards e a un gruppo di amici connazionali e italiani, fonda il Milan Cricket and Foot-ball Club. Propulsore, socio fondatore, allenatore e, soprattutto, giocatore, si aggiudica i primi 3 Scudetti della gloriosa storia rossonera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - L'esperto: "Tonali vuole tornare. Ecco come!"