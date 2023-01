Milan, 153 anni fa nasceva Herbert Kilpin: il ricordo dei rossoneri

Milan, l'omaggio social a Herbert Kilpin

Oltre ad essere stato il fondatore del Milan, Herbert Kilpin ha vestito anche i panni del giocatore, ricoprendo praticamente tutti ruoli, escluso il portiere. In seguito è poi diventato anche il primo allenatore del club di via Aldo Rossi. Una persona fondamentale, quindi, per la società rossonera, che probabilmente non sarebbe esistita senza di lui. Segui qui la diretta testuale della sfida tra i biancocelesti e i rossoneri >>>