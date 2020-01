PM – Milan-Rhodense: Ibrahimovic in campo dall’inizio

NEWS MILAN – Alle ore 15:00 è iniziata, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), l’amichevole Milan-Rhodense, studiata per riprendere ritmo e confidenza con il pallone dopo i giorni di festa tra Natale e Capodanno ed in vista di Milan-Sampdoria di lunedì 6 gennaio a ‘San Siro‘.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, davanti gli occhi di Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara, lo svedese Zlatan Ibrahimovic, presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan’, non perde tempo e gioca subito da titolare, schierato dal 1′ dal tecnico Stefano Pioli. Per un sunto delle sue dichiarazioni in conferenza, continua a leggere >>>

