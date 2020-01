PM – Milan-Rhodense 9-0: gol e assist per Ibrahimovic, doppietta per Piatek

NEWS MILAN – È da poco terminata, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), l’amichevole Milan-Rhodense, finita 9-0 per gli uomini di Stefano Pioli. Nel primo tempo, gol ed assist per Zlatan Ibrahimovic, partito titolare nel 4-3-3. Le altre reti di Davide Calabria (doppietta), Hakan Çalhanoglu e Lucas Paquetá. Nella ripresa, doppietta per Krzysztof Piatek, gol ed assist di Rafael Leão, acuto di Samu Castillejo.

Questi giocatori schierati da Pioli: G. Donnarumma (46′ Reina); Calabria (46′ Conti), Musacchio (46′ Gabbia), Romagnoli (46′ Caldara), Theo Hernández (46′ Oddi); Paquetá (46′ Kessié), Bennacer (46′ Brescianini), Bonaventura (46′ D. Maldini); Suso (46′ Castillejo), Ibrahimovic (46′ Piatek), Çalhanoglu (46′ Leão).

Arbitro: Di Graci.

Per le dichiarazioni odierne di Ibrahimovic ai microfoni di ‘Sky Sport‘, continua a leggere >>>

