PM – Milan-Rhodense, Ibrahimovic subito in gol

NEWS MILAN – Secondo quanto appreso dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, partito titolare al centro del tridente offensivo nel 4-3-3 e affiancato da Jesús Suso e Hakan Çalhanoglu in occasione di Milan-Rhodense, gara amichevole iniziata alle ore 15:00 al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ha già trovato la via della rete.

Ad Ibrahimovic, che ha anche fornito un assist allo stesso Çalhanoglu, dunque, sono bastati meno di 45 minuti per ritornare al gol con la maglia rossonera. Parziale del primo tempo, 5-0 per il Diavolo, con le reti di Davide Calabria (doppietta) e Lucas Paquetá. Per le dichiarazioni odierne di Ibrahimovic in conferenza stampa, continua a leggere >>>

