Pioli: “Paqueta deve diventare un giocatore più determinante. Sul mercato …”

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘, si disputerà Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato. Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match.

Sollecitato, dai cronisti presenti a Milanello, sullo stato di forma del centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, tra voci di mercato e presunti malesseri accusati nei giorni scorsi, Pioli ha detto: “Mancano ancora dei giorni alla fine del mercato. Siamo rimasti concentrati su quello che stiamo facendo e tutti sono molto disponibili e partecipi. Anche Lucas lo è. Tutti i giocatori pensano di meritare di giocare. Se sei concentrato quando vieni chiamato in causa trovi le giuste soddisfazioni. E’ così che dobbiamo lavorare”.

Inoltre, su cosa può dare, realmente, Paqueta a questo Milan, Pioli ha evidenziato: “Deve avere la convinzione di essere un giocatore completo in quantità e qualità. Deve diventare un giocatore più determinante, nella fase conclusiva o fai gol o lo fai fare. Ha fatto bene per impegno, è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android