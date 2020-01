Pioli e il consiglio a Rafael Leao: “Stia con Ibrahimovic e crescerà molto”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di domani in programma alle ore 15.00 a Cagliari. Tanti i temi toccati oggi, tra mercato e scelte di formazione, con il possibile passaggio al 4-4-2 provato nei giorni scorsi.

Proprio questa nuova soluzione tattica prevedrebbe l’utilizzo di due punte, una scelta che fino a questo momento non aveva convinto Pioli e il suo staff tecnico. I risultati negativi delle ultime settimane e il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, tuttavia, hanno convinto l’ex allenatore di Lazio e Inter a cambiare modulo con l’addio (o l’arrivederci) al 4-3-3 e il passaggio al modulo con due attaccanti.

Per la gara di domani contro un Cagliari ferito dalle 3 sconfitte consecutive (1 punto nelle ultime 4 gare), Pioli dovrebbe schierare dal 1′ Ibrahimovic in coppia con Rafael Leao. I due hanno legato molto in queste prime giornate passate a Milanello, tanto che ieri, in un’intervista a Milan TV, la stellina lusitana ha definito il numero 21 svedese un “fratello maggiore”. Ibra gli sta dando molti consigli, su come comportarsi in campo e probabilmente non solo.

Il talento a Leao non manca, ma ancora fa fatica ad integrarsi coi compagni. Troppo solista per alcuni, ma con la sfrontatezza e la qualità di chi un giorno può diventare davvero qualcuno. Un consiglio glielo ha voluto dare anche Pioli oggi in conferenza stampa, commentando le dichiarazioni di ieri dell’ex Lille: “Se ragiona bene e ha detto queste cose su Ibra ha capito che dai campioni può imparare molto. Se sarà intelligente con lui potrà crescere velocemente”. E chissà che già domani alla Sardegna Arena non possa mettere in pratica qualche insegnamento di Ibrahimovic. Intanto, Lampard avrebbe negato la cessione di Christensen: le ultime>>>

