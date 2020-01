Kinsella (Goal): “Lampard nega la cessione di Christensen”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Nizaar Kinsella, corrispondente di ‘Goal‘ vicino al Chelsea, è intervenuto oggi alla conferenza stampa di Frank Lampard, tecnico dei ‘Blues‘, che presentava la sfida di domani, sabato 11 gennaio, alle ore 16:00, a ‘Stamford Bridge‘ contro il Burnley.

Tra le tante domande poste a Lampard, Kinsella ha domandato al manager del Chelsea se se la sentiva di escludere la cessione di Andreas Christensen, classe 1996, difensore danese accostato, nelle ultime ore, al Milan. Kinsella ha affidato al suo account personale sul popolare social network ‘Twitter‘ il commento di Lampard.

“Ho chiesto a Lampard se può escludere la vendita di Andreas Christensen dopo essere stato accostato al Milan in questa finestra di mercato e ha detto con enfasi “Sì“. Sembra essere un suo fan, ma ha notato che ha bisogno di migliorare dal punto di vista fisico del suo lavoro”.

Nulla da fare, dunque, per il danese in rossonero? Intanto, però, il Diavolo ha ceduto Mattia Caldara all’Atalanta. Quanto è convenuto al Milan? Scoprilo in questo approfondimento >>>

