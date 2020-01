Pioli: “Classifica e stagione non positive. Ma possiamo fare meglio”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto i temi principali di Milan-Sampdoria, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘ e valevole per il 18° turno di Serie A.

Interpellato dai cronisti presenti sulla classifica del Milan, piuttosto deficitaria, Pioli ha evidenziato: “Siamo consapevoli della nostra posizione in classifica e che l’andamento della nostra stagione non può essere considerato positivo. Ma abbiamo tante partite per dimostrare di poter fare nettamente meglio di quanto fatto fino ad oggi”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

