Pianeta Milan lo trovi anche su Telegram! Ecco come seguirci

Volete sapere tutto, ma proprio tutto sul Milan? Allora siete nel posto giusto. PianetaMilan.it, fin dalla sua nascita, è un punto di riferimento imprescindibile per ogni tifoso rossonero. C'è il sito, è vero, ma siamo sempre più social, ecco dove trovarci:

Come trovarci su Telegram

Come trovarci? Molto semplice: basta scaricare l'App di Telegram (sotto abbiamo messo i link) e installarla sul vostro telefonino. Una volta fatto questo semplice procedimento basterà scrivere PianetaMilan.it nel motore di ricerca per trovare il nostro canale. Una volta eseguita questa semplice procedura potrete iscrivervi premendo "unisciti" e ricevere sul vostro telefono tutte le notizie sul Milan in tempo reale.