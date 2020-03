Panchina Milan – Rangnick ipotesi quasi sfumata

PANCHINA MILAN – Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’ipotesi di Ralf Rangnick come nuovo allenatore è quasi sfumata. Solamente un paio di giorni fa, lo stesso giornale sosteneva che il dirigente del gruppo Red Bull stesse cercando di imparare l’italiano il più in fretta possibile attraverso lezioni private, per farsi trovare pronto immediatamente al suo arrivo.

Oggi, invece, l’ipotesi di Rangnick nuovo allenatore dei rossoneri sembra quasi sfumata, poiché il tedesco potrebbe aver capito che il Milan non era disposto a garantire le risorse che lui chiedeva per ristrutturare. Tuttavia, risulta difficile pensare che Boban si sia tirato fuori e abbia lasciato dichiarazioni così importanti e forti se poi realmente tra il Milan e Rangnick non c’è alcun accordo. Intanto, ieri l’ex Borini su Instagram ha commentato il suo addio ai rossoneri>>>

