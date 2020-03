Borini su Instagram: “Periodo al Milan? A volte incomprensibile”

ULTIME NEWS MILAN – In questo periodo in cui il campionato è in stand-by a causa dell’emergenza coronavirus, i calciatori stanno osservando le disposizioni del governo e si trovano rinchiusi nelle proprie case. Per ammazzare il tempo i social sono lo strumento sicuramente più utilizzato. In tal senso l’ex giocatore del Milan Fabio Borini, attraverso il proprio profilo Instagram, ha concesso alcune domande ai followers, parlando anche dell’esperienza precedente in rossonero, definita “incomprensibile”. Nessun rimpianto però: Borini ha affermato di aver sempre dato tutto per il Diavolo, svelando anche una curiosità sul suo ex compagno più simpatico. Ecco le sue ‘stories’.

