Norvegia-Romania, esordio in Nazionale maggiore per Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giornata storica per Jens Petter Hauge: il giovane esterno rossonero ha esordito nella sua Norvegia. La prima volta in assoluto per lui in Nazionale maggiore, dopo aver giocato per le varie giovanili.

L’ex esterno del Bodo/Glimt è stato chiamato dalla panchina intorno all’85’, quando la sua Norvegia stava già vincendo 4-0 (questo è stato anche il risultato finale) nella sfida di Nations League contro la Romania. Poco più di 5 minuti per Hauge, che comunque ha potuto provare l’emozione dell’esordio assoluto con la Norvegia. Ora testa al derby di sabato prossimo, dove potrebbe anche essere chiamato in causa nel corso del match.

